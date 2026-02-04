Is de sauna gezond? Voor de meeste mensen valt dat vies tegen

Je denkt dat je voor je ontspanning naar de sauna gaat, maar eigenlijk breng je je lichaam in de stressmodus. Alleen als je het gewend bent dat je lichaamstemperatuur flink stijgt, kan de sauna mogelijk wel voordelen hebben. Al is ook dat niet echt bewezen.

Marc Geenen van Gezond Sport Vlaanderen legt uit bij HLN : “De blootstelling aan hitte brengt stress met zich mee. Het menselijk lichaam is het immers niet gewend om temperaturen van 80 tot 90 graden Celsius te verdragen. Ons lichaam streeft altijd naar een status quo, het wil de dingen houden zoals ze zijn. Als je een factor gaat toevoegen, zoals extreme warmte, ga je in een soort stressmodus, want het lichaam wil het liefst terug naar de normale toestand. Onder invloed daarvan wordt het stresshormoon cortisol aangemaakt, wat een remmende werking heeft op het immuunsysteem.”

Immuunsysteem

Maar als je regelmatig naar de sauna gaat, kan het wel voordelen hebben, vertelt Geenen. "Die mensen hebben immers geleerd om van de sauna te genieten. Hun lichaam heeft zich al aangepast aan zo’n bezoek. De stressfactor verdwijnt dan, omdat het lichaam weet wat het te wachten staat. Op langere termijn is er dus waarschijnlijk wel een positieve invloed op het immuunsysteem. Maar daarvoor is momenteel nog te weinig wetenschappelijk bewijs.”

Voor sporters geldt eigenlijk hetzelfde als voor de regelmatige saunabezoeker: ook die is gewend aan tijdelijke temperatuurverhogingen. "En dat heeft invloed op de witte bloedcellen. Dat is wél al bewezen. Er komen er meer en ze werken beter. Een sporter zal dus makkelijker kunnen omgaan met de hoge temperatuur.”