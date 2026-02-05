ECONOMIE
PostNL hervat bezorging in Noord-Nederland

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 9:22
DEN HAAG (ANP) - PostNL hervat donderdag de bezorging van post en pakketten in het noorden van het land. Woensdag besloot het bedrijf de bezorging daar nog te staken door de gladheid op de weg, maar nu denkt PostNL dat bezorgen weer veilig kan.
Het duurt mogelijk nog wel enkele dagen voor de ontstane achterstanden zijn ingelopen. "We zetten alles op alles om post en pakketten zo snel mogelijk alsnog te bezorgen", aldus het bedrijf.
Komende dagen zet PostNL extra bezorgritten in om alles alsnog af te leveren, laat een woordvoerder weten. Donderdag kan volgens hem waarschijnlijk al een groot deel mee. De zegsman wijst er verder op dat klanten door de weersomstandigheden in het noorden van het land, waarvoor het KNMI code rood afgaf, ook minder post en pakketten konden aanleveren.
