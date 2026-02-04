Het maakt uit wat voor koolhydraten je eet. Nieuw onderzoek toont aan dat voedingsmiddelen met een lage glycemische index het risico op dementie verlagen. Ontdek welke koolhydraten je hersenen beschermen.

De glycemische index als sleutel

Het draait allemaal om de glycemische index (GI): een maatstaf die aangeeft hoe snel koolhydraatrijke voedingsmiddelen je bloedsuikerspiegel verhogen. Voedsel met een lage GI (55 of lager) geeft langzaam energie af, terwijl producten met een hoge GI (70-100) je bloedsuiker snel laten pieken.​

De onderzoekers volgden deelnemers dertien jaar lang en ontdekten dat mensen die veel voedingsmiddelen met een lage tot gemiddelde GI aten, 16 procent minder kans hadden op Alzheimer . Daarentegen verhoogde een dieet rijk aan hoge GI-producten het risico met 14 procent.

Waarom beïnvloeden koolhydraten je brein?

Koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron voor je lichaam en maken ongeveer 55 procent van je dagelijkse calorie-inname uit. Je lichaam zet ze om in glucose, waarna de alvleesklier insuline afgeeft. Bij een constante overconsumptie van snelle koolhydraten kan insulineresistentie ontstaan – een aandoening die niet alleen leidt tot obesitas en diabetes type 2, maar ook het risico op neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer vergroot.​

Praktische tips voor je dagelijkse menu

Professor Mònica Bulló , hoofdonderzoeker van de studie, adviseert: "Een dieet rijk aan voedingsmiddelen met een lage glycemische index, zoals fruit, peulvruchten en volkoren granen, kan het risico op cognitieve achteruitgang en dementie verminderen".​

Concrete voorbeelden: kies voor appels, aardbeien, linzen en gedroogde abrikozen in plaats van donuts, bagels, witbrood en chips. Sourdough brood, basmatirijst en rijpe bananen vallen in de middelste categorie.​

De GI-schaal uitgelegd

Categorie GI-waarde Voorbeelden Laag 0-55 Appels, linzen, kikkererwten, volkoren pasta Gemiddeld 56-69 Basmatirijst, zuurdesembrood, ananas Hoog 70-100 Witbrood, cornflakes, aardappelchips, donuts