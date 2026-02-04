Het maakt uit wat voor koolhydraten
je eet. Nieuw onderzoek toont aan dat voedingsmiddelen met een lage glycemische index het risico op dementie
verlagen. Ontdek welke koolhydraten
je hersenen
beschermen.
Niet alle koolhydraten
zijn gelijk – zeker niet als het om je hersengezondheid gaat. Een grootschalig onderzoek onder ruim 200.000 Britse volwassenen
toont aan dat de keuze voor de juiste soort koolhydraten het risico op dementie aanzienlijk kan verlagen.
De glycemische index als sleutel
Het draait allemaal om de glycemische index (GI): een maatstaf die aangeeft hoe snel koolhydraatrijke voedingsmiddelen je bloedsuikerspiegel verhogen. Voedsel met een lage GI (55 of lager) geeft langzaam energie af, terwijl producten met een hoge GI (70-100) je bloedsuiker snel laten pieken.
De onderzoekers volgden deelnemers dertien jaar lang en ontdekten dat mensen die veel voedingsmiddelen met een lage tot gemiddelde GI aten, 16 procent minder kans hadden op Alzheimer
. Daarentegen verhoogde een dieet rijk aan hoge GI-producten het risico met 14 procent.
Waarom beïnvloeden koolhydraten je brein?
Koolhydraten
zijn de belangrijkste energiebron voor je lichaam en maken ongeveer 55 procent van je dagelijkse calorie-inname uit. Je lichaam zet ze om in glucose,
waarna de alvleesklier insuline afgeeft. Bij een constante overconsumptie van snelle koolhydraten kan insulineresistentie ontstaan – een aandoening die niet alleen leidt tot obesitas en diabetes type 2, maar ook het risico op neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer
vergroot.
Praktische tips voor je dagelijkse menu
Professor Mònica Bulló
, hoofdonderzoeker van de studie, adviseert: "Een dieet rijk aan voedingsmiddelen met een lage glycemische index, zoals fruit, peulvruchten en volkoren granen, kan het risico op cognitieve achteruitgang en dementie verminderen".
Concrete voorbeelden: kies voor appels, aardbeien, linzen en gedroogde abrikozen in plaats van donuts, bagels, witbrood en chips. Sourdough brood, basmatirijst en rijpe bananen vallen in de middelste categorie.
De GI-schaal uitgelegd
|Categorie
|GI-waarde
|Voorbeelden
|Laag
|0-55
|Appels, linzen, kikkererwten, volkoren pasta
|Gemiddeld
|56-69
|Basmatirijst, zuurdesembrood, ananas
|Hoog
|70-100
|Witbrood, cornflakes, aardappelchips, donuts
Hoe lager de GI, hoe langzamer de suikerafgifte en hoe beter voor je hersenen
.