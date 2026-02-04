ECONOMIE
Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

gezondheid
door Désirée du Roy
woensdag, 04 februari 2026 om 13:01
senior-eating-1
Het maakt uit wat voor koolhydraten je eet. Nieuw onderzoek toont aan dat voedingsmiddelen met een lage glycemische index het risico op dementie verlagen. Ontdek welke koolhydraten je hersenen beschermen.
Niet alle koolhydraten zijn gelijk – zeker niet als het om je hersengezondheid gaat. Een grootschalig onderzoek onder ruim 200.000 Britse volwassenen toont aan dat de keuze voor de juiste soort koolhydraten het risico op dementie aanzienlijk kan verlagen.​
De glycemische index als sleutel
Het draait allemaal om de glycemische index (GI): een maatstaf die aangeeft hoe snel koolhydraatrijke voedingsmiddelen je bloedsuikerspiegel verhogen. Voedsel met een lage GI (55 of lager) geeft langzaam energie af, terwijl producten met een hoge GI (70-100) je bloedsuiker snel laten pieken.​
De onderzoekers volgden deelnemers dertien jaar lang en ontdekten dat mensen die veel voedingsmiddelen met een lage tot gemiddelde GI aten, 16 procent minder kans hadden op Alzheimer. Daarentegen verhoogde een dieet rijk aan hoge GI-producten het risico met 14 procent.
​​
e78ade1182e663b78e9538eb9bb9a56c8566d82c
Waarom beïnvloeden koolhydraten je brein?
Koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron voor je lichaam en maken ongeveer 55 procent van je dagelijkse calorie-inname uit. Je lichaam zet ze om in glucose, waarna de alvleesklier insuline afgeeft. Bij een constante overconsumptie van snelle koolhydraten kan insulineresistentie ontstaan – een aandoening die niet alleen leidt tot obesitas en diabetes type 2, maar ook het risico op neurodegeneratieve ziekten zoals Alzheimer vergroot.​
Praktische tips voor je dagelijkse menu
Professor Mònica Bulló, hoofdonderzoeker van de studie, adviseert: "Een dieet rijk aan voedingsmiddelen met een lage glycemische index, zoals fruit, peulvruchten en volkoren granen, kan het risico op cognitieve achteruitgang en dementie verminderen".​
Concrete voorbeelden: kies voor appels, aardbeien, linzen en gedroogde abrikozen in plaats van donuts, bagels, witbrood en chips. Sourdough brood, basmatirijst en rijpe bananen vallen in de middelste categorie.​

De GI-schaal uitgelegd

CategorieGI-waardeVoorbeelden
Laag0-55Appels, linzen, kikkererwten, volkoren pasta
Gemiddeld56-69Basmatirijst, zuurdesembrood, ananas
Hoog70-100Witbrood, cornflakes, aardappelchips, donuts
Hoe lager de GI, hoe langzamer de suikerafgifte en hoe beter voor je hersenen.​

