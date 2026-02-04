De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

Het begon met een kofferbak vol groenten en fruit. In 1987 verkocht Yüksel Sahan vanuit zijn auto verse producten aan Turkse Nederlanders in Rotterdam. Bijna veertig jaar later telt zijn familiebedrijf inmiddels twaalf supermarkten en zijn er plannen voor verdere uitbreiding. Het verhaal van Sahan staat niet op zichzelf: Turkse supermarkten zijn bezig met een stille revolutie in het Nederlandse retaillandschap.

Waar traditionele supermarkten als Albert Heijn en Jumbo worstelen met stijgende kosten en een verzadigde markt, groeit de Turkse supermarkt gestaag door. Ketens als Sahan, Tanger Markt en Özbaktat openen jaarlijks nieuwe vestigingen. Ze nemen daarbij vaak lege panden over van gevestigde namen. Zo opende Sahan recent winkels in voormalige Albert Heijn- en MCD-locaties.

De kracht van het concept

Maar prijs alleen verklaart het succes niet. De winkels onderscheiden zich met een uniek assortiment: verse groenten en fruit, halalvlees, en producten uit de Turkse, Arabische, Aziatische en Surinaamse keuken. Bij Sahan ligt 95 procent van de AGF-producten onverpakt, als op een echte markt. Die beleving spreekt aan.

Van niche naar mainstream

Opmerkelijk is dat de klantenkring allang niet meer alleen uit migranten bestaat. Bij Sahan is inmiddels 30 tot 40 procent van de klanten autochtoon Nederlands. Directeur Zeki Sahan spreekt dan ook liever niet meer van een 'etnische supermarkt'. Het assortiment is navenant aangepast: ruim een derde bestaat inmiddels uit reguliere Nederlandse producten.

De ambitie reikt ver. Sahan droomt van vijftig vestigingen en wil uitgroeien tot de grootste 'wereldsupermarkt' van Nederland. Of dat lukt, moet blijken. Maar één ding is zeker: de Turkse supermarkt is definitief geen buurtwinkeltje meer.

Sahan Supermarkten in cijfers