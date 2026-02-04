ECONOMIE
De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

Economie
door Pieter Immerzeel
woensdag, 04 februari 2026 om 14:32
4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff
Het begon met een kofferbak vol groenten en fruit. In 1987 verkocht Yüksel Sahan vanuit zijn auto verse producten aan Turkse Nederlanders in Rotterdam. Bijna veertig jaar later telt zijn familiebedrijf inmiddels twaalf supermarkten en zijn er plannen voor verdere uitbreiding. Het verhaal van Sahan staat niet op zichzelf: Turkse supermarkten zijn bezig met een stille revolutie in het Nederlandse retaillandschap.
Waar traditionele supermarkten als Albert Heijn en Jumbo worstelen met stijgende kosten en een verzadigde markt, groeit de Turkse supermarkt gestaag door. Ketens als Sahan, Tanger Markt en Özbaktat openen jaarlijks nieuwe vestigingen. Ze nemen daarbij vaak lege panden over van gevestigde namen. Zo opende Sahan recent winkels in voormalige Albert Heijn- en MCD-locaties.
De kracht van het concept
Het succes kent meerdere verklaringen. Turkse supermarkten opereren met lagere kosten dan hun Nederlandse concurrenten. Ze zitten vaak in goedkopere panden, familieleden werken mee in de winkel en er wordt nauwelijks geïnvesteerd in dure marketingcampagnes of logistieke systemen. Die besparingen vertalen zich direct naar lagere prijzen.
Maar prijs alleen verklaart het succes niet. De winkels onderscheiden zich met een uniek assortiment: verse groenten en fruit, halalvlees, en producten uit de Turkse, Arabische, Aziatische en Surinaamse keuken. Bij Sahan ligt 95 procent van de AGF-producten onverpakt, als op een echte markt. Die beleving spreekt aan.
Van niche naar mainstream
Opmerkelijk is dat de klantenkring allang niet meer alleen uit migranten bestaat. Bij Sahan is inmiddels 30 tot 40 procent van de klanten autochtoon Nederlands. Directeur Zeki Sahan spreekt dan ook liever niet meer van een 'etnische supermarkt'. Het assortiment is navenant aangepast: ruim een derde bestaat inmiddels uit reguliere Nederlandse producten.
De ambitie reikt ver. Sahan droomt van vijftig vestigingen en wil uitgroeien tot de grootste 'wereldsupermarkt' van Nederland. Of dat lukt, moet blijken. Maar één ding is zeker: de Turkse supermarkt is definitief geen buurtwinkeltje meer.

Sahan Supermarkten in cijfers

Opgericht1987 (groentewinkel Rotterdam)
Eerste supermarkt2000 (700 m²)
Aantal vestigingen12 (2026)
Assortiment Nederlands30-40%
Klanten autochtoon30-40%
Huismerkproductencirca 200
Ambitie50 vestigingen

