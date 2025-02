Shell hervat productie olie- en gasveld in Britse deel Noordzee

LONDEN (ANP) - Shell gaat weer produceren uit een olie- en gasveld in het Britse deel van de Noordzee. De productie uit dat veld, genaamd Penguins, werd in 2021 stilgelegd omdat het verouderde boorplatform Brent Charlie wordt ontmanteld. Nu neemt een nieuw drijvend productie- en opslagplatform, een zogeheten FPSO, de productie over.

Penguins ligt op 165 meter diepte ten noordoosten van de Shetlandeilanden. Shell is samen met NEO Energy voor ieder de helft eigenaar van het in 1974 ontdekte veld dat tussen 2003 en 2021 olie en gas via onderzeese pijpleidingen naar Brent Charlie vervoerde. Volgens Shell wordt met de nieuwe FPSO, dat staat voor floating, production, storage and offloading, de levensduur van Penguins met twintig jaar verlengd.

Bij de herontwikkeling van Penguins zijn ook nieuwe putten geboord die zijn verbonden met de FPSO. De maximale dagelijkse productie ligt op het equivalent van 45.000 vaten olie (van 159 liter). De winbare reserves van Penguins worden geschat op ongeveer 100 miljoen vaten olie-equivalent. Daarnaast zal het veld voldoende gas produceren om jaarlijks ongeveer 700.000 Britse huishoudens te kunnen verwarmen, aldus Shell.