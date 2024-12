Shell ziet af van nieuwe investeringen in windmolenparken

LONDEN (ANP) - Shell ziet voorlopig af van nieuwe investeringen in windparken op zee, zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. Het olie- en gasconcern splitst zijn divisie voor elektriciteit ook op. Daardoor komt de afdeling die stroom opwekt los te staan van het onderdeel dat stroom verkoopt.

De ingrepen vallen samen met het streven van topman Wael Sawan om meer rendement te maken op investeringen, terwijl de CO2-uitstoot ook omlaag moet. Ook projecten voor bijvoorbeeld hernieuwbare energie moeten daarom voldoende bijdragen aan de winst, vindt de vorig jaar aangetreden topman.

Shell investeerde in Nederland veel in windenergie. Het inmiddels volledig Britse concern heeft met samenwerkingspartners drie windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee.