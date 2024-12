Zijn schelpdieren gezond?

In december worden er veel meer schaal- en schelpdieren gegeten dan in de rest van het jaar. Zeker in Frankrijk zijn de Feestdagen ondenkbaar zonder oesters. Vanwege die feestdagen ging The New York Times Ontdek of schelpdieren gezond zijn om te eten. Leer over hun voedingswaarde, gezondheidsvoordelen, mogelijke risico's en duurzaamheid. na of scheldieren gezond zijn. Voor jou en voor de aarde.