Shell: zwakker tweede kwartaal bij handel olie en gas

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Shell heeft in het tweede kwartaal zwakker gepresteerd bij de handel in olie en gas dan in de eerste drie maanden van dit jaar, mede door de onrust op de oliemarkt over de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Shell zullen de handelsresultaten over de afgelopen periode aanzienlijk lager uitkomen dan in het eerste kwartaal.

De olieprijzen gingen begin april fors omlaag door zorgen over de importheffingen van Trump en de vrees voor een afzwakkende wereldeconomie door de handelsonrust. De olieprijzen kwamen nog verder onder druk te staan door de productieverhogingen van oliekartel OPEC+. De prijzen daalden begin mei naar het laagste niveau in ongeveer vier jaar.

Vervolgens gingen de prijzen in juni weer hard omhoog door de oorlog tussen Israël en Iran en de Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten. Na een wapenstilstand zakte de prijs weer flink in. De olieprijs staat nu op ongeveer het niveau van medio maart.