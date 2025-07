Wimbledon maakt excuses voor fout met lijntechnologie

LONDEN (ANP/RTR) - De organisatie van Wimbledon heeft excuses gemaakt voor de fout met de automatische lijntechnologie tijdens de wedstrijd tussen de Britse Sonay Kartal en Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland. Op gamepoint bij de stand 4-4 in de eerste set sloeg Kartal de bal duidelijk uit, maar de 'call' bleef uit. De umpire liet het punt opnieuw spelen, waarna Pavljoetsjenkova haar service verloor.

De organisatie gaf later aan dat het systeem door een "menselijke fout" één game niet had gewerkt. "Wij hebben nog steeds alle vertrouwen in de nauwkeurigheid van de technologie voor het volgen van de bal", aldus een verklaring van de organisatie, die aangaf dat ze de nodige wijzigingen hadden doorgevoerd in het proces.

Pavljoetsjenkova won de partij uiteindelijk met 7-6 (3) 6-4.