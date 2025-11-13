ECONOMIE
Siemens boekt voor derde jaar op rij recordwinst

donderdag, 13 november 2025 om 8:12
MÜNCHEN (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Siemens heeft in het afgelopen gebroken boekjaar opnieuw een recordwinst behaald. Het Duitse industrieconcern profiteerde onder meer van de verkoopopbrengst van het onderdeel Innomotics, dat zware elektromotoren voor schepen en mijnbouwapparatuur maakt. Die verkoop was onderdeel van de strategie van Siemens om te stoppen met de productie van zware machines en zich te richten op softwaregestuurde productlijnen met hogere winstmarges.
De nettowinst in het boekjaar steeg met 16 procent tot 10,4 miljard euro. Topman Roland Busch omschreef de resultaten als een mijlpaal. "Voor het derde jaar op rij hebben we een recordwinst behaald en groei gezien, zowel in orderontvangst als in omzet. Siemens is sterker dan ooit."
Ook dochteronderneming Siemens Healthineers, een branchegenoot van zorgtechnologieconcern Philips, droeg bij aan de winst. Siemens is echter van plan het belang in Siemens Healthineers te verkleinen van 67 procent tot onder de 40 procent.
