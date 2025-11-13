ECONOMIE
Bliksemonderzoek in ziekenhuizen naar nicotinegebruik patiënten

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 8:29
anp131125080 1
LEIDEN (ANP) - Veel spoedeisendehulpafdelingen (SEH's) doen donderdag 24 uur lang onderzoek naar het nicotinegebruik van patiënten. Het doel is om informatie te krijgen over gebruik van sigaretten, snus en vapes in relatie tot klachten op de spoedeisende hulp.
Aan het bliksemonderzoek doen 68 van de 78 SEH's in Nederland mee, melden de initiatiefnemers van het LUMC in Leiden. Alle patiënten die donderdag op de SEH komen, krijgen een vragenlijst, een stoppen-met-rokenadvies en, als dat nodig is, een verwijzing naar rookstopzorg. Op de afdelingen spoedeisende hulp komen veel mensen met klachten die samenhangen met langdurig roken, zoals COPD, hartproblemen en beroertes.
SEH-arts Nicole Kraaijvanger van het LUMC noemt het geweldig dat bijna alle Nederlandse ziekenhuizen meedoen. "Dat zegt iets over de urgentie die zorgverleners voelen." Naast het verzamelen van informatie moet het onderzoek ook leiden tot meer bewustzijn bij SEH-personeel over het geven van rookstopadviezen en verwijzingen naar rookstopzorg.
Het gaat minstens een paar weken duren voor alle gegevens van de ziekenhuizen zijn geanalyseerd, zegt Kraaijvanger.
