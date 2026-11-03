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Sierteelt blij met uitstel btw-verhoging op bloemen en planten

Economie
door anp
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SCHIPHOL (ANP) - De sierteeltsector is blij met het besluit om de voorgenomen btw-verhoging op bloemen, planten, bomen en bollen van 9 naar 21 procent uit te stellen. Dat laten de samenwerkende organisaties, waaronder Glasbouw Nederland, LTO, RoyalFloraHolland en Plants & Flowers Foundation Holland, in een verklaring weten. De geplande btw-verhoging op bloemen zou in 2028 ingaan.
Met het besluit blijven bloemen, planten, bomen en bollen voorlopig betaalbaar voor consumenten, gemeenten en bedrijven, aldus de sector.
Volgens de sector kan de hele keten juist helpen bij de groene ambities van het kabinet. "Groen gaat hittestress en wateroverlast tegen en maakt woon- en werkomgevingen leefbaarder", aldus de verklaring. "Groen zou fors duurder worden, terwijl vergroening een expliciete ambitie van het kabinet is."
Eerder waarschuwde de branchevereniging voor bloemisten VBW al dat de verhoging de sector onder druk zou zetten. De branchevereniging zei dat er naar verwachting duizenden banen verloren zouden gaan.
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