Markuszower ziet geen argument om tegen belastingplan te stemmen

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerlid Gidi Markuszower wil nog niet hardop zeggen of zijn fractie voor het aangepaste belastingplan van het kabinet gaat stemmen. Maar hij vindt het naar eigen zeggen "moeilijk argumenten te bedenken" om dat niet te doen. "Volgens mij is er heel veel pijn weggehaald."

PVV-afsplitser Markuszower kan met zijn zevenkoppige fractie doorslaggevend zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer, waar ook ChristenUnie en 50PLUS voorzichtig positief zijn. Voor steun in de Eerste Kamer blijft het kabinet dan evenwel afhankelijk van andere partijen. Groep Markuszower is daar niet vertegenwoordigd.

Markuszower vindt dat het kabinet hem veel heeft "toegestopt" om hem te paaien. Zo vindt hij dat er "een flink veiligheidspakket" ligt, met een hardere aanpak van overlastgevende asielzoekers en "vliegende ME-pelotons" om onlusten zoals onlangs in Frankrijk tegen te gaan. Het zou dan "kinderachtig" zijn om tegen te stemmen, zei hij.

Verbazing bij oppositie

Het aangepaste plan is volgens Markuszower "een eerlijker pakket voor mensen die hard werken en die hard hebben gewerkt." Honderd procent tevreden is hij niet. "Ik wil eigenlijk een radicaal andere koers voor Nederland. Maar ja, we moeten ook de democratie respecteren."

Dat het kabinet gesproken heeft met Markuszower over steun, wekt verbazing bij sommige andere oppositiepartijen. De Kamer, inclusief alle coalitiepartijen, schaarde zich eind mei achter een motie van PRO-voorman Jesse Klaver om "geen akkoorden te sluiten met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen".

Markuszower had vlak daarvoor in een interview gezegd dat de overheid wat hem betreft "maximaal geweld" moest gebruiken om de komst van Palestijnse vluchtelingen te verhinderen. Daarover zei hij achteraf dat dit "onhandig geformuleerd" was.