Signify en Flow Traders onderuit op Damrak, Basic-Fit stijgt

AMSTERDAM (ANP) - Signify en Flow Traders gingen vrijdag onderuit op de Amsterdamse beurs. Verlichtingsbedrijf Signify, dat werkt aan een grote ontslagronde vanwege moeilijke marktomstandigheden, zag de omzet in het tweede kwartaal dalen. Het concern kampte met een aanhoudend zwakke vraag in Europa en China. De nettowinst nam wel toe. Signify werd iets voorzichtiger over de winstmarge voor dit jaar. Het aandeel daalde 8 procent.

Flow Traders kelderde 14,5 procent. De flitshandelaar zag de handelsinkomsten en de winst in het tweede kwartaal flink toenemen, maar voldeed niet aan de marktverwachtingen. Ook kwam het bedrijf met nieuwe toekomstplannen, waarbij het dividend werd opgeschort. Basic-Fit steeg daarentegen 6,5 procent na goed ontvangen resultaten van de fitnessketen.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op 898,73 punten. Donderdag sloot de hoofdindex voor het eerst sinds 8 mei onder de 900 punten door flinke verliezen in de chipsector. De MidKap zakte 0,9 procent tot 866,06 punten door de forse verliezen van Flow Traders en Signify. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent. Frankfurt verloor 0,4 procent.