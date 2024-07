VodafoneZiggo verliest opnieuw veel vaste internetklanten

UTRECHT (ANP) - VodafoneZiggo heeft in het tweede kwartaal opnieuw veel klanten met een vaste internetaansluiting verloren, in totaal 27.400. Die daling is in lijn met de afname in voorgaande kwartalen. Het telecombedrijf spreekt van een consumentenmarkt die nog altijd "zeer concurrerend" is. Het aantal zakelijke internetaansluitingen zat wel in de lift, daarvan kwamen er in de maanden april tot en met juni 4800 bij.

Verder bleef het aantal consumenten met een mobiel abonnement stabiel op 3,3 miljoen. Op de zakelijke markt verloor VodafoneZiggo 18.500 klanten, wat volgens het bedrijf te maken had met het verlopen van contracten met lokale overheden. De omzet binnen dit segment groeide desondanks, met 1,5 procent op jaarbasis.

De totale omzet voor VodafoneZiggo steeg met eenzelfde percentage tot ruim 1 miljard euro. De operationele winst nam met 8,2 procent toe tot 482 miljoen euro. Die stijging schrijft VodafoneZiggo toe aan onder meer de lagere operationele kosten, waaronder die voor energie. Voor het hele jaar verwacht VodafoneZiggo een lichte groei van de operationele winst ten opzichte van 2023. "Met deze resultaten ligt het telecombedrijf volledig op koers om de financiële doelstellingen voor 2024 te realiseren", stelt het bedrijf.