SINGAPORE (ANP/AFP/RTR) - Singapore heeft toegezegd met de Verenigde Staten samen te werken nadat Washington het Singaporese bedrijf dat centraal staat in het Nvidia-schandaal op de zwarte lijst heeft gezet. Het gaat om datacentrumbedrijf Megaspeed. De inmiddels teruggekeerde Nvidia-topman Jensen Huang stapte op vanwege zijn affaire met de vermeende Chinese spion Alice Huang, een voormalig bestuurder van Megaspeed.

Megaspeed werd er eerder van beschuldigd dat het Amerikaanse exportbeperkingen heeft overtreden. Het bedrijf zou geavanceerde AI-chips naar China hebben laten doorsluizen. De VS zeggen sinds 2024 onderzoek uit te voeren naar Megaspeed.

Nu het bedrijf op de zwarte lijst staat, heeft het toestemming nodig van het Amerikaanse ministerie van Handel om Amerikaanse exportproducten te verkrijgen. Die toestemming wordt waarschijnlijk geweigerd.

De Singaporese premier Lawrence Wong zei dinsdag dat zijn land samen met de VS optrekt om te voorkomen dat bedrijven "misbruik maken van de positie van Singapore om chips via Singapore door te voeren".