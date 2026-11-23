Duizend stukjes op tafel, op één na. Je hebt al onder de bank gekeken en de doos twee keer uitgeschud. Wie een ontbrekend stukje van een Jan van Haasteren-puzzel wil aanvragen, moet nu vooral één ding níét doen: de puzzel terugvegen in de doos. Voor de zoektocht is niet alleen een foto van het gat nodig.

De hoek die niets met het gat te maken lijkt te hebben

Voor puzzels tot en met 2.000 stukjes kun je terecht bij Ontbrekende Stukjes. Het formulier vraagt om een foto van de lege plek én om een opname van de linkeronderhoek van de gelegde puzzel. Houd het hoekstukje in beeld, met rechts daarvan nog tien stukjes en erboven nog zeven. Een overzichtsfoto van het hele wintertafereel is geen vervanging voor een close-up van het gat.

Pak ook de doos erbij. Je hebt het puzzelnummer nodig, de Nederlandse titel en het antwoord op een vraag die je beter nu dan na het opruimen kunt bekijken: is de bedrukte kant glad of heeft die reliëf? Op het formulier kun je maximaal tien ontbrekende stukjes per puzzel opgeven. Je krijgt per e-mail bericht óf de dienst kan helpen; een aanvraag is geen belofte dat het stukje gevonden wordt.

Nieuw uit de doos of geleend van de buren?

Was de puzzel nieuw en ontbrak het stukje al toen je hem voor het eerst legde? Bewaar dan je aankoopbewijs en neem contact op met Jumbo. Dat is een andere situatie dan een puzzel die al drie huishoudens rondgaat en onderweg een stukje is kwijtgeraakt.

Voor de grote platen van 3.000 en 5.000 stukjes bestaat een aparte aanvraagroute. Daar gelden eigen foto-instructies. Hoe groot de puzzel ook is: maak eerst de gevraagde foto’s, kijk of ze scherp zijn en geef dán pas de eettafel terug.

In het kort