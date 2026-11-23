“Ouder worden draait er niet om dat je in bed dezelfde dingen blijft doen als vroeger”, zegt de Amerikaanse klinisch seksuoloog Lawrence Siegel tegen HuffPost . Het gaat om het kiezen van de juiste standjes en een tempo dat comfortabel aanvoelt. Het belangrijkste hulpmiddel dat je hierbij kunt inzetten, is in zo ongeveer elke slaapkamer te vinden: een stevig kussen.

HuffPost vroeg seksexperts welke standjes ze 60-plussers aanraden. Bijna allemaal halen ze de druk van heupen, onderrug en knieën.

1. Missionaris op de rand van het bed

In de klassieke missionarishouding ligt de ontvangende partner plat op de rug en ligt de ander erbovenop. Dat vraagt veel van de heupen en de rug van de bovenste partner, zegt sekstherapeut Jesse Kahn, directeur van het Gender & Sexuality Therapy Center in New York.

Zijn variant: de liggende partner legt een kussen onder de onderrug en houdt de benen omhoog. De ander staat naast het bed. “Zo krijgt de partner die ligt extra steun, terwijl de partner die staat zijn hele lichaam kan gebruiken en niet vooral zijn heupen”, zegt Kahn.

Als seks pijn doet of ongemakkelijk is, leidt dat tot teleurstelling en vermijding. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van leven, van mensen alleen en van stellen. - Lawrence Siegel, klinisch seksuoloog

2. Lepeltje: weinig moeite, veel aanraking

Jullie liggen allebei op je zij, dezelfde kant op, met de rug van de een tegen de voorkant van de ander. Vanuit deze houding kun je elkaar overal aanraken zonder dat het veel inspanning kost, zegt Siegel. Gemeenschap mag, maar hoeft niet.

“Dit kan helpen bij beperkte beweeglijkheid, pijn in de knieën of de rug of weinig kracht in het bovenlichaam”, zegt hij.

In cijfers

Het is absoluut niet zo dat seks na je zestigste ophoudt te bestaan. Het CBS vroeg het in 2022 na, samen met het RIVM en Rutgers. Wie had het afgelopen jaar seks?

55 tot 65 jaar: 70 procent.

65 tot 75 jaar: 53 procent.

75-plussers: 27 procent, tegen 16 procent in 2014.

65 tot 75 jaar met een partner: 65 procent, alleenwonend: 24 procent.

Mannen zeggen het in elke leeftijdsgroep vaker dan vrouwen. Meer over de cijfers over seks na je vijftigste lees je in een eerder stuk.

3. Op je buik met een kussen onder de heupen

In het Engels heet dit standje de speed bump, de verkeersdrempel. De ontvangende partner ligt op de buik met een kussen onder de heupen, liefst een wigvormig exemplaar. De ander komt er van achteren bovenop en steunt op handen en knieën.

“Met dit standje bepaalt de onderste partner hoe diep en onder welke hoek”, zegt Siegel. De onderste partner krijgt extra prikkeling door tegen het kussen te bewegen. Zonder penetratie kan het ook: de bovenste partner ligt dan languit op de rug van de ander. Met massageolie draait het om lichamen die langs elkaar glijden, zegt Siegel.

4. Op handen en knieën, maar niet bij elke rugpijn

De ontvangende partner zit op handen en knieën, de ander knielt erachter. Kahn raadt dit standje aan bij weinig beweeglijkheid en heuppijn. Bij sommige vormen van rugpijn is het juist minder prettig, waarschuwt hij.

Een kussen onder het bekken geeft extra steun. Je kunt ook spelen met de stand van de benen, bijvoorbeeld wat wijder, afhankelijk van wat het lichaam aankan.

5. De 69 op je zij

Bij een 69 geven en ontvangen beide partners tegelijk orale seks. Meestal ligt de een op de rug en de ander erboven, maar het kan ook naast elkaar.

“De zijwaartse 69 ontlast de gewrichten, omdat je jezelf niet hoeft op te houden: jullie liggen allebei op je zij”, zegt Kahn. Een zacht matras helpt volgens hem ook.

Seks hoeft niet om penetratie te draaien

Voor veel ouderen gaat het om “het delen van intimiteit, genegenheid en emotionele voldoening”, zegt Siegel. Sekstherapeut Nan Wise, schrijver van het boek Why Good Sex Matters, ziet de sleutel minder in het standje dan in het hoofd: minder letten op hoe je lichaam eruitziet en meer op wat het voelt.

Mensen die hun leven lang van seks blijven genieten, zeggen allemaal dat ze vooral kunnen genieten van in hun lichaam zijn. - Nan Wise, sekstherapeut

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