Sjoerdsma: kabinet wil actief investeren in relatie met China

BEIJING (ANP) - Het kabinet wil "actief" investeren in de relatie tussen Nederland en China. Dat zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) op de eerste dag van zijn handelsmissie tijdens een ontmoeting met Wang Wentao, de Chinese minister van Handel. Maar de relatie moet ook eerlijker, maakte hij duidelijk.

Na de hoogoplopende ruzie tussen Nederland en China over Nexperia proberen beide landen de relatie weer op het juiste spoor te krijgen. Ze tekenden dinsdag een intentieverklaring voor de oprichting van een China-Netherlands Business Council om de samenwerking op handelsgebied te verbeteren.

Sjoerdsma verwacht meer bezoeken over en weer. Volgend jaar is het 55 jaar geleden dat beide landen voor het eerst ambassadeurs uitwisselden. Dat zou een "goede mogelijkheid" voor premier Rob Jetten zijn om China te bezoeken, aldus Sjoerdsma.

Zorgpunten werden ook met Wang besproken. Het zijn zaken waarover we "verschillende perspectieven" hebben, in de woorden van Sjoerdsma. Dan gaat het volgens hem onder meer om een gebrek aan een gelijk speelveld.