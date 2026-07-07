Hof: levenslang voor twee leden van overvalbende

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam heeft twee mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor hun betrokkenheid bij zeven gewelddadige overvallen in 2020 en 2021 in West-Friesland en Gelderland. Bij een overval in Berkhout viel een dodelijk slachtoffer, bij andere overvallen raakten twee mensen zwaargewond.

Twee andere verdachten hebben gevangenisstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden gekregen. Alle vier moeten zij een schadevergoeding aan de slachtoffers betalen. De rechtbank veroordeelde de vier verdachten in mei 2024 tot gevangenisstraffen tussen de 20 en 29 jaar. Zij gingen daartegen in hoger beroep.

Voor de twee verdachten die hebben geschoten tijdens de overvallen vindt het hof een levenslange gevangenisstraf passend. De overvallers zorgden voor "onbeschrijfelijk veel leed" voor de slachtoffers en nabestaanden en maakten dat vele anderen in het gebied zich thuis niet veilig voelden.

Afgelopen voorjaar werden in de zaak nog drie verdachten aangehouden, hun rol wordt onderzocht.