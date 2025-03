Sky: alarmsystemenbedrijf Verisure mogelijk in 2026 naar Damrak

LONDEN (ANP) - De leverancier van alarmsystemen Verisure gaat mogelijk volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs. Volgens de Britse nieuwszender Sky News is het Damrak na recente gesprekken met een groep zakenbankiers als waarschijnlijkste locatie voor die beursgang gekozen.

Eerder dit jaar meldde Sky al dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij Hellman & Friedman, die Verisure bezit, met voorbereidingen bezig was voor een beursnotering en dat Amsterdam of Londen als meest waarschijnlijke keuze werd gezien. Er zou nog geen definitieve keuze zijn genomen over de locatie en het definitief doorzetten van de beursgang.

Sky meldt dat de waardering van Verisure bij een eventuele gang naar de aandelenmarkt meer dan 20 miljard euro kan bedragen. Het bedrijf wilde geen commentaar geven tegen Sky over de beursplannen.

Verisure levert alarmsystemen aan particulieren en bedrijven en is actief in Europa en Zuid-Amerika met ongeveer 5,5 miljoen klanten, waaronder in Nederland. Het hoofdkantoor van het beveiligingsbedrijf staat in het Zwitserse Genève.