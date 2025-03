Actievoerders hoger onderwijs vestigen hoop op Eerste Kamer

LEIDEN (ANP) - Studenten en hun docenten uit Leiden en Den Haag staken maandag tegen de dreigende bezuinigingen op het hoger onderwijs. Tijdens een drukbezochte actiebijeenkomst op het Garenmarktplein in Leiden kregen ze bijval van scholieren en mbo'ers, die ook aandacht vroegen voor geplande bezuinigingen op hun eigen onderwijs. Diverse actievoerders hebben hun hoop gevestigd op twijfelende leden van de Eerste Kamer, die de onderwijsbegroting nog kunnen afkeuren.

"Wij roepen u op: doe het niet", stond te lezen op kaarten met het adres van de Eerste Kamer. Demonstranten schreven er persoonlijke boodschappen bij. De slogan klonk maandag ook herhaaldelijk over het plein, waar zich meer dan duizend betogers hadden verzameld. Het protest had wel iets weg van een festival door het grote podium, enkele muzikale intermezzo's en de frituurkraampjes die de organisatoren hadden neergezet, maar dan wel met een serieuze boodschap. Die kwam ditmaal niet alleen vanuit het hoger onderwijs, dat ongeveer de helft van 1,2 miljard euro aan onderwijsbezuinigingen op zich af ziet komen.

"Vandaag staan wij hier omdat ons onderwijs wordt afgebroken", zei Puk Donken van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). "Snijden in subsidies die jongeren gelijke kansen moeten geven, dat accepteren wij niet. We willen niet dat onze toekomst afhangt van waar we geboren zijn en hoeveel geld onze ouders hebben", riep ze vanaf het podium. Kayleigh el Chab van JOB MBO hekelde geplande bezuinigingen op leerwerkplekken en het Stagefonds Zorg. "Investeer in het onderwijs in plaats van het af te breken en te verwachten dat de komende generaties zichzelf wel gaan redden", zei ze.