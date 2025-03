Britten organiseren zaterdag onlinevergadering over Oekraïne

LONDON (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer organiseert zaterdag een onlinevergadering met wereldleiders om te praten over de oorlog in Oekraïne. Hij wil daarmee voortbouwen op de top in Londen van vorige week, waar Starmer een 'coalitie van bereidwilligen' aankondigde.

De landen die zich daarbij aansluiten moeten Oekraïne veiligheidsgaranties geven bij een vrede of een wapenstilstand met Rusland. Volgens het Verenigd Koninkrijk hebben al zo'n twintig landen aangegeven dat ze mee willen doen met de coalitie.

De Verenigde Staten willen nadrukkelijk geen veiligheidsgaranties geven aan Oekraïne. Daarom voelen Europese leiders, zoals Starmer, zich geroepen om die rol op te pakken.