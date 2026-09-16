ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sky: KKR zet bedrijf achter Becel en Blue Band in de verkoop

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 13:49
anp160926160 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse investeerder KKR zet de komende weken Flora Food Group, het Nederlandse voedingsbedrijf achter merken als Becel, Blue Band en Bertolli, in de verkoop. Dit meldt Sky News, zonder bronnen te noemen.
De verkoop zou het voormalige Unilever-onderdeel kunnen waarderen op 7 miljard euro. Eerder dit jaar schreef Financial Times al dat KKR af wil van het bedrijf.
In 2021 kondigde Flora Food Group aan dat het tegen 2025 zijn volledige assortiment plantaardig wilde maken, en presenteerde het zich als "de grootste producent van plantaardig voedsel ter wereld". De groei van zuivelalternatieven sloeg echter om.
De verkoop van plantaardige boter en smeerproducten daalde in 2025 respectievelijk met 4 en 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Upfield werd afgesplitst van Unilever en in 2018 gekocht door KKR. Het bedrijf werd later hernoemd tot Flora Food Group.
loading

POPULAIR NIEUWS

consultancybureau starters sluiten weer vaker een hypotheek af1676935505

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

VVD-kiezers hebben ook hun buik vol van Yeşilgoz

anp150926143 1

Prinsjesdag beschermt je WIA-uitkering, maar over je ziekengeld is nog niets besloten

generated-image (4)

Deze woontrend maakt je interieur dit najaar in één klap chiquer — zonder grote verbouwing

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

images (1)

Nederland geeft nog steeds tot €46 miljard aan fossiele subsisie: waar blijft dat geld?

Loading