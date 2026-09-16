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Paternotte vindt dat oppositie met ideeën moet komen

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 13:38
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DEN HAAG (ANP) - Jan Paternotte blijft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen herhalen dat hij "superbenieuwd" is naar de ideeën uit de oppositie. De fractieleider van D66 probeert zo steun te verwerven voor de begroting die het minderheidskabinet heeft gepresenteerd met Prinsjesdag.
De D66'er vindt het bijvoorbeeld interessant om te horen welke ideeën het zelfstandige Kamerlid Mona Keijzer heeft om te zorgen dat er meer woonvormen komen voor ouderen, zoals 'knarrenhofjes'. Hij is ook bereid om te sleutelen aan het plan voor de belastingen, zoals Mirjam Bikker wil. De ChristenUnie-leider vindt dat werkenden te veel moeten opdraaien voor hogere defensieuitgaven. "Als u ideeën heeft om dat beter te maken of dat anders te doen, ik ben er superbenieuwd naar", aldus Paternotte.
Maar als de oppositie aandringt om duidelijk aan te geven welke richting hij op wil en wat hij van hun ideeën vindt, dan geeft hij geen uitsluitsel.
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