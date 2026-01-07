Sky News: investeerder Advent achter overnamebod op InPost

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Investeringsmaatschappij Advent International zit achter het overnamebod op het in Amsterdam genoteerde Poolse postkluisjesbedrijf InPost. Dat meldt Sky News. Volgens Sky News geeft Advent leiding aan een investeringsconsortium dat InPost van de beurs wil halen.

InPost zei dinsdag een overnamevoorstel te hebben ontvangen. Het bedrijf maakte niet bekend wie het bod heeft gedaan en zei dat het nog onzeker is of het tot een deal komt. De beurskoers van het in de AEX-index genoteerde InPost schoot bijna 29 procent omhoog. Daarmee klom de marktwaarde van het bedrijf tot meer dan 7,2 miljard euro.

Advent bezit 6,5 procent van InPost. De grootste aandeelhouder is het Tsjechische investeringsbedrijf PPF met een belang van 28,75 procent. Oprichter en topman Rafal Brzoska van InPost bezit 12,49 procent van de onderneming.