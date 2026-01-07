ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sky News: investeerder Advent achter overnamebod op InPost

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 7:44
anp070126049 1
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Investeringsmaatschappij Advent International zit achter het overnamebod op het in Amsterdam genoteerde Poolse postkluisjesbedrijf InPost. Dat meldt Sky News. Volgens Sky News geeft Advent leiding aan een investeringsconsortium dat InPost van de beurs wil halen.
InPost zei dinsdag een overnamevoorstel te hebben ontvangen. Het bedrijf maakte niet bekend wie het bod heeft gedaan en zei dat het nog onzeker is of het tot een deal komt. De beurskoers van het in de AEX-index genoteerde InPost schoot bijna 29 procent omhoog. Daarmee klom de marktwaarde van het bedrijf tot meer dan 7,2 miljard euro.
Advent bezit 6,5 procent van InPost. De grootste aandeelhouder is het Tsjechische investeringsbedrijf PPF met een belang van 28,75 procent. Oprichter en topman Rafal Brzoska van InPost bezit 12,49 procent van de onderneming.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546462930

Zo voorkom je schade aan moderne en hybride auto's in de kou: "De eerste 15 minuten zijn cruciaal"

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

ANP-546252872

Denise vertelt over knettergekke schoonmoeder Monique: "Ik werd angstig"

253458679_m

Laatste dag voor geplande euthanasie verandert alles: Jolanda voelt weer verlangen en kiest onverwacht voor leven

images

Belgische pedobisschop verkrachtte vermoedelijk ook 3-jarige tweeling

ANP-546463852

Waarom Zweedse en Zwitserse treinen door de sneeuw razen, maar ze hier massaal stilvallen

Loading