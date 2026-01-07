ECONOMIE
Bunq vraagt opnieuw Amerikaanse bankvergunning aan

Economie
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 7:42
anp070126048 1
AMSTERDAM (ANP) - Onlinebank bunq heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor een Amerikaanse bankvergunning. Die vergunning heeft de Nederlandse financiële app nodig voor een volledige lancering in de Verenigde Staten.
Topman Ali Niknam heeft al langer de ambitie om met bunq naar de VS te gaan. Daar wonen miljoenen Europese expats die bunq graag tot klant wil maken.
Bunq deed in 2023 al een aanvraag voor een Amerikaanse bankvergunning, maar trok die aanvraag later weer in. De bank wilde de aanvraag opnieuw indienen "zodra alles klaar is", liet bunq vorig jaar weten.
Broker-dealervergunning
Bunq ontving enkele maanden terug wel een zogenoemde broker-dealervergunning in de VS. Daardoor mag bunq alvast gebruikers daar bedienen met bepaalde financiële diensten.
De aanvraag van een bankvergunning in de VS kan een lastig proces zijn. Financial Times meldde vorig jaar op basis van ingewijden dat Revolut, een andere onlinebank, daarom overwoog een Amerikaanse bank over te nemen, om gebruik te kunnen maken van de banklicentie die die partij al heeft.
