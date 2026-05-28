ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Snelle rouwpost wordt extra duur door prijsverhoging PostNL

Economie
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 14:04
anp280526140 1
DEN HAAG (ANP) - PostNL gaat extra geld vragen voor rouwpost die nabestaanden met spoed willen versturen. Vanaf 12 juli kost dat per brief 3,25 euro, bevestigt de post- en pakketbezorger. Wie dat extra geld niet wil of kan betalen, moet rouwkaarten via de normale post versturen waar PostNL door een versoepeling van de regels langer over mag doen.
RTL Z meldde vorige maand al op basis van bronnen dat PostNL het extra hoge tarief gaat vragen voor rouwpostzegels of andere priobrieven. Uitvaartbedrijven reageerden tegenover de nieuwszender bezorgd, omdat het per uitvaart al gauw honderden euro's extra kan kosten.
De prijs voor standaard postzegels blijft hetzelfde, namelijk 1,40 euro. Postzegels zijn de afgelopen jaren fiks duurder geworden, wat volgens PostNL nodig is om de normale postbezorging te kunnen bekostigen. Vanaf juli moet PostNL normale poststukken binnen twee dagen bezorgen, in plaats van binnen een dag. Die versoepeling maakt het mogelijk om het tarief onveranderd te laten, stelt PostNL.
loading

POPULAIR NIEUWS

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

Loading