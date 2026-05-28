Snelle rouwpost wordt extra duur door prijsverhoging PostNL

DEN HAAG (ANP) - PostNL gaat extra geld vragen voor rouwpost die nabestaanden met spoed willen versturen. Vanaf 12 juli kost dat per brief 3,25 euro, bevestigt de post- en pakketbezorger. Wie dat extra geld niet wil of kan betalen, moet rouwkaarten via de normale post versturen waar PostNL door een versoepeling van de regels langer over mag doen.

RTL Z meldde vorige maand al op basis van bronnen dat PostNL het extra hoge tarief gaat vragen voor rouwpostzegels of andere priobrieven. Uitvaartbedrijven reageerden tegenover de nieuwszender bezorgd, omdat het per uitvaart al gauw honderden euro's extra kan kosten.

De prijs voor standaard postzegels blijft hetzelfde, namelijk 1,40 euro. Postzegels zijn de afgelopen jaren fiks duurder geworden, wat volgens PostNL nodig is om de normale postbezorging te kunnen bekostigen. Vanaf juli moet PostNL normale poststukken binnen twee dagen bezorgen, in plaats van binnen een dag. Die versoepeling maakt het mogelijk om het tarief onveranderd te laten, stelt PostNL.