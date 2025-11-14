ECONOMIE
SnowWorld fuseert met Britse branchegenoot Snowcentres

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:01
anp141125136 1
ZOETERMEER (ANP) - SnowWorld gaat samen met de Britse branchegenoot Snowcentres. Dat heeft de uitbater van skihallen vrijdag bekendgemaakt. De nieuwe groep telt twaalf locaties in vijf landen: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Frankrijk.
SnowWorld is eigendom van de Belgische zakenman Marc Coucke. Zijn investeringsbedrijf Alychlo krijgt de helft van het gecombineerde bedrijf en de huidige aandeelhouders van Snowcentres krijgen de andere helft. Verdere financiële details zijn niet direct bekendgemaakt.
In totaal moet het fusiebedrijf goed zijn voor 4,5 miljoen bezoekers per jaar en 120 miljoen euro omzet. Het hoofdkantoor komt in Roosendaal. Topman Wim Hubrechtsen van SnowWorld noemt de fusie een "logische volgende stap" in de groeistrategie van de uitbater van skihallen.
SnowWorld heeft vijf vestigingen in Nederland, waaronder in Landgraaf en Zoetermeer. Er zijn ook locaties in Antwerpen en het Franse Amnéville.
