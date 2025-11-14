Zuid-Korea en VS bereiken akkoord over handel en veiligheid

SEOUL (ANP/RTR) - De Zuid-Koreaanse president Lee Jae Myung zei vrijdag dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over samenwerking op het gebied van handel en veiligheid. Vorige maand ontmoette de leider van het Aziatische land de Amerikaanse president Donald Trump.

Zuid-Korea kan met hulp van de VS nucleair aangedreven onderzeeërs gaan bouwen, al lang een grote wens. Het Aziatische land gaat een nieuw partnerschap aan met de VS op het gebied van scheepsbouw, kunstmatige intelligentie en de nucleaire industrie, vertelde Lee in een televisietoespraak.

Lee ontmoette Trump vorige maand in het Zuid-Koreaanse Gyeongju. Ze kwamen toen overeen dat de VS hun invoerrechten op Zuid-Koreaanse producten verlagen van 25 naar 15 procent. Op Koreaanse auto's rust daardoor dezelfde heffing als op bijvoorbeeld die van Japanse concurrenten.

Defensiebudget verhogen

De VS blijven troepen in Zuid-Korea legeren, hebben ze beloofd. De regering in Seoul betaalt daaraan mee. Seoul verhoogt op aandringen van Washington zijn defensiebudget naar 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), net als NAVO-bondgenoten hebben afgesproken. De regering-Trump verwacht dat ook van belangrijke bondgenoten in en rond Azië.

Zuid-Korea is een prominente handelspartner en een belangrijke militaire bondgenoot van de VS. Dat belang groeit alleen maar door de toenemende rivaliteit met China.

Het duurde na het principeakkoord van Trump en Lee nog weken om de overeenkomst af te ronden. Met name over de onderzeeërs en over nucleaire technologie is nog stevig onderhandeld, erkende Lee.