Zeeland Refinery kan doorgaan ondanks sancties tegen Lukoil

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De olieraffinaderij Zeeland Refinery bij Vlissingen komt niet stil te liggen door de Amerikaanse sancties tegen de Russische medeaandeelhouder Lukoil. Dat verzekert het Franse olieconcern TotalEnergies, dat voor 55 procent eigenaar is van de raffinaderij. Lukoil heeft de andere 45 procent in handen.

De Amerikaanse en Britse sancties tegen Lukoil, als reactie op de aanhoudende oorlog in Oekraïne, worden volgende week vrijdag van kracht. Partijen die zaken doen met Lukoil en zijn dochterondernemingen kunnen gestraft worden. Lukoil wil door de sancties af van de buitenlandse activiteiten, maar is nog op zoek naar een koper.

Veel overheden zijn daardoor naarstig op zoek naar oplossingen voor de activiteiten van Lukoil in hun land. Den Haag kwam eerder deze week al met een mededeling dat het niet van plan is in te grijpen bij de raffinaderij in Zeeland. Het belang van Lukoil zou niet onder de sancties vallen.