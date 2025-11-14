ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeeland Refinery kan doorgaan ondanks sancties tegen Lukoil

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 12:02
anp141125137 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De olieraffinaderij Zeeland Refinery bij Vlissingen komt niet stil te liggen door de Amerikaanse sancties tegen de Russische medeaandeelhouder Lukoil. Dat verzekert het Franse olieconcern TotalEnergies, dat voor 55 procent eigenaar is van de raffinaderij. Lukoil heeft de andere 45 procent in handen.
De Amerikaanse en Britse sancties tegen Lukoil, als reactie op de aanhoudende oorlog in Oekraïne, worden volgende week vrijdag van kracht. Partijen die zaken doen met Lukoil en zijn dochterondernemingen kunnen gestraft worden. Lukoil wil door de sancties af van de buitenlandse activiteiten, maar is nog op zoek naar een koper.
Veel overheden zijn daardoor naarstig op zoek naar oplossingen voor de activiteiten van Lukoil in hun land. Den Haag kwam eerder deze week al met een mededeling dat het niet van plan is in te grijpen bij de raffinaderij in Zeeland. Het belang van Lukoil zou niet onder de sancties vallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

13601239_m

Dit is waar je angst vandaan komt: het zit letterlijk tussen je twee oren

Loading