Socialemediabedrijf Trump opnieuw grote winnaar op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Het socialemediabedrijf van Donald Trump was vrijdag opnieuw een grote winnaar op de beurzen in New York. Trump Media & Technology Group, waar het sociale netwerk Truth Social onder valt en dat grotendeels in handen is van Trump, maakte een koerssprong van ruim 15 procent, nadat Trump verklaarde dat hij niet van plan is zijn aandelen in het bedrijf te verkopen nu hij weer president wordt.

Truth Social is het belangrijkste communicatiekanaal van Trump en beleggers hopen dat het platform meer gebruikers zal trekken door de verkiezing van Trump. Toen woensdag duidelijk werd dat Trump weer in het Witte Huis zou terechtkomen, schoten de aandelen tot wel 62 procent omhoog. Maar daarna daalde de koers weer flink. De financiële vooruitzichten van de verlieslijdende onderneming zien er nog steeds somber uit.

Op Wall Street was in de verkiezingsweek over de gehele linie sprake van stevige koerswinsten. De brede S&P 500-index ging deze week 4,7 procent vooruit. Dat is de grootste koerswinst voor de graadmeter in een jaar. De toonaangevende Dow-Jonesindex ging vrijdag met een plus van 0,6 procent de handel uit op 43.988,99 punten. De S&P 500 won 0,4 procent tot 5995,54 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 19.286,78 punten.