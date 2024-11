Pelosi geeft teleurstelling toe over Bidens late uitstappen

NEW YORK (ANP) - Nancy Pelosi, de voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft zich openlijk uitgelaten over haar teleurstelling dat president Joe Biden niet eerder afhaakte in de presidentsrace. "Als de president eerder was afgehaakt, waren er misschien andere kandidaten in de race geweest", zei ze in een interview met The New York Times dat vrijdag deels werd vrijgegeven.

Pelosi zou Biden al maanden achter gesloten deuren onder druk hebben gezet om zich terug te trekken, wat een breuk in hun onderlinge relatie zou hebben veroorzaakt. Biden stapte echter pas in juli uit de verkiezingsrace, na een dramatisch slecht optreden in een debat met Donald Trump.

Biden sprak vervolgens al snel zijn steun aan Harris uit, wat het volgens Pelosi "bijna onmogelijk maakte om nog een voorverkiezing te houden. Als hij eerder was opgestapt, was dat anders geweest." De prominente Democrate denkt dat Harris een sterkere kandidaat was geweest als ze eerst een "competitief proces had doorlopen met andere kandidaten".