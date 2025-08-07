Sony verhoogt winstvooruitzichten om succes van PlayStation-games

TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Japanse elektronicaconcern Sony heeft zijn winstvooruitzichten voor dit jaar verhoogd. De PlayStation-fabrikant wijst op sterke prestaties in zijn gameactiviteiten en een kleiner dan verwachte impact van de Amerikaanse importheffingen. Het totale aantal speeluren op PlayStation-consoles is in het afgelopen kwartaal gestegen vergeleken met het voorgaande jaar.

Het concern verhoogde zijn nettowinstverwachting voor het huidige boekjaar naar 970 miljard yen (ongeveer 5,7 miljard euro). Eerder dacht Sony nog dat dit zou uitkomen op 930 miljard yen. In oktober moet de actiegame Ghost of Yōtei uitkomen, het vervolg op het succesvolle Ghost of Tsushima dat moet bijdragen aan hogere verkopen bij Sony.

De omzet van Sony kwam in het afgelopen kwartaal uit op 2,6 biljoen yen, ongeveer 15,1 miljard euro. Dat is een toename van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst van Sony steeg met 23 procent naar 259 miljard yen.

Handelsdeal

Analist bij zakenbank Jefferies Atul Goyal heeft gezegd dat de langverwachte lancering van de game Grand Theft Auto VI in mei 2026 "zou kunnen leiden tot piekwinsten in de gamesector" voor Sony.

De impact van de Amerikaanse importheffingen schat Sony nu in op ongeveer 70 miljard yen. In mei waarschuwde het concern nog dat de winst dit jaar 100 miljard yen lager zou uitvallen. In juli sloten Japan en de Verenigde Staten een handelsdeal, waarin een wederzijdse heffing van 15 procent werd afgesproken.