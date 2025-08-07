B&B Vol liefde: Eveline trekt het niet meer en Magda is verliefd

Sharon scoort geen punten met haar ijsbaddate en bij Eveline lopen de irritaties op, terwijl Magda steeds enthousiaster wordt na een rondje inparkeren.

Als kijker ben je blij dat je Sharon niet op de koffie krijgt. Dick zit er hele dagen mee. Nu blijkt ze ook nog tekens te zien in de dieren die haar 'bezoeken'. Ze grijpt een nietsvermoedende papegaai op een boomtak aan om uitgebreid te vertellen over de lieveheersbeestjes in haar huis, die daar zeker niet toevallig terecht zijn gekomen. Dick merkt ondertussen dat het wel "veel eenrichtingsverkeer" is. "Ze is veel meer aan het woord dan ik." Joh. De schat ziet het als een stukje enthousiasme dat ze niks aan hem vraagt. En Sharon? Die gaat zich niet inhouden. Stel je voor dat ze zich, uit beleefdheid, een beetje anders moet voordoen dan ze is. Maar als de lieve mooie Moniek binnenkomt, kan de Amsterdamse eigenlijk wel meteen inpakken. Dat maakt het ijsbad alleen maar meer duidelijk. Ook daar kan Sharon het weer niet laten om te gaan doceren: zo moet je in het bad zitten, deze oefeningen doe je nadien en ondertussen moet je daaraan denken. Zucht, zelfs je gedachten zijn niet veilig. En de druppel is wel als Dick zelf mag gaan afrekenen, want mevrouw heeft geen Surinaamse dollars.

Afschuw in Italië

Eveline worstelt nog even door met haar mannen. Ze is nog wel bereid een nieuwe guilty pleasure te zoeken als beiden Love Actually niet blijken te kennen. Een boek hebben ze ook sinds de middelbare school niet meer gelezen. In Bologna ontspint zich weer een ongemakkelijk gesprek. Daar kunnen zelfs de mooiste beelden van de stad niets aan veranderen. Arie moet weer een een-op-een-moment om te zeggen dat ie haar zo geweldig vindt. Eveline kan alleen nog maar zuchten. Tja, je moet er iets voor over hebben om je te koop staande B&B onder de aandacht te brengen.

Bij Arno, die kwijlend achter haar aan loopt voor een ijsje, is ze directer. Hij laat te weinig zien, hij lacht alles weg. Arno weet dat hij gesloten is, maar belooft dat hier en nu te gaan veranderen. Helaas storten de goede bedoelingen van de heren als een kaartenhuis in elkaar als ze een fles wijn gaan kopen. Eveline vraagt de mannen naar hun wijnkennis. De een heeft ooit een proeverijtje gedaan. De ander nipt bij zijn zus nog weleens van een glaasje wit, maar nee, vraag ze er verder niet naar. Dat doen ze andersom ook niet, aldus een teleurgestelde Eveline. Ze had maar wat graag verteld over haar verleden in Limburg als sommelier. En dan Arie: ik wilde eigenlijk kijken voor een fles champagne, klinkt het gedecideerd. In Italië? Eveline kijkt verafschuwd.

Magda is verliefd

Magda toont ondertussen onvermoede kanten. De pinnige zeventiger blijkt heel hard te kunnen lachen en ook verrassend vergevingsgezind te zijn als ze verliefd is. Hoewel Rob duidelijk aangeeft dat tuinieren niet zijn hobby is, doet hij het wel precies goed. De volle emmer is alweer leeg voor Magda het doorheeft. Maar echt punten scoort hij als ze gaan inparkeren met de aanhanger. "Zulke duidelijke instructies, het is zo'n fijne leraar", vindt Magda. Straks bespringt ze hem nog. Ze vindt de rondbuikige brompot zo sexy dat ze hem zijn geslenter vergeeft. Nee met hem gaat ze de 5 kilometer per uur niet halen, maar Leen, haar overleden man, ging überhaupt niet mee. Hij was wel heel betrokken bij haar wandelingen. Zo checkte hij altijd het weerbericht. Had hij eerder gezien dat er een wolk aan kwam dan zij, smult ze. Je ziet Rob denken: oh maar even buienradar checken kan ik ook nog wel.