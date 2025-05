S&P 500-index behaalt langste winstreeks in ruim twintig jaar

NEW YORK (ANP) - De S&P 500-index op Wall Street heeft vrijdag zijn langste winstreeks sinds november 2004 behaald. Dat China de mogelijkheid van handelsgesprekken met de Verenigde Staten onderzoekt, zorgde voor opluchting onder beleggers. Apple, dat een dag eerder met kwartaalresultaten kwam, behoorde tot de dalers.

De S&P 500-index, waarin de vijfhonderd grootste bedrijven op Wall Street staan, sloot 1,5 procent hoger op 5686,67 punten. Daarmee heeft de graadmeter de negende dagwinst op rij gemaakt en is die hersteld van het flinke koersverlies sinds 2 april. Toen kondigde president Donald Trump zijn "wederkerige" importheffingen aan. De Dow-Jonesindex klom 1,4 procent tot 41.317,43 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,5 procent naar 17.977,73 punten.

Met de mededeling van China lijkt er beweging te komen in de impasse tussen het land en de VS. Washington en Beijing hebben eerder naar elkaar gewezen om een eerste stap tot onderhandelingen te zetten. Het Chinese ministerie van Handel meldde vrijdag dat de VS meerdere keren contact hebben gezocht met Beijing om te praten over hun importheffingen op elkaars goederen.

Apple zakte 3,7 procent. Het techbedrijf verkocht meer iPhones, maar de omzet in China is gedaald. Topman Tim Cook waarschuwde dat alle importheffingen Apple in het lopende kwartaal 900 miljoen dollar extra kosten. Het overgrote deel van de iPhones laat Apple in China maken.

Verder reageerden beleggers opgelucht op de cijfers over de banengroei die de Amerikaanse overheid vrijdag presenteerde. De groei van het aantal banen buiten de landbouw viel in april met 177.000 hoger uit dan analisten hadden verwacht. De gegevens hielpen de zorgen over een recessie te verminderen.

Gamesbedrijf Take-Two Interactive zakte 6,7 procent. Beleggers zijn geschrokken van het nieuws dat de lancering van het spel GTA VI is uitgesteld tot mei volgend jaar. Veel gamers kijken al jaren uit naar het spel.

Chevron steeg 1,6 procent. De winst van het grote oliebedrijf is het afgelopen kwartaal fors gedaald, maar viel wel hoger uit dan verwacht. Branchegenoot ExxonMobil, dat ook minder winst heeft geboekt, kreeg er 0,4 procent bij.

Amazon daalde 0,1 procent. Het techbedrijf profiteerde van betere verkopen door zijn webwinkels en een grotere vraag naar clouddiensten. Maar bij beleggers blijven zorgen leven over de mogelijke impact van handelstarieven