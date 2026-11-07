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SpaceX-bestuurslid vertrekt dag na Amerikaanse midterms

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - SpaceX-bestuurslid Donald Harrison vertrekt na meer dan tien jaar uit het bestuur van het raket-, satelliet- en AI-bedrijf van Elon Musk. Harrison liet SpaceX op 4 november weten dat hij wilde opstappen, een dag na de Amerikaanse midtermverkiezingen. Dat volgt uit een document dat SpaceX heeft ingediend.
Volgens het bedrijf is zijn besluit niet ingegeven door onenigheid met de onderneming. Harrison kwam in 2015 in de raad van bestuur, als onderdeel van de investering van Google in SpaceX. Hij was een onafhankelijk bestuurder en werkt nog altijd voor Google-moederbedrijf Alphabet, waar hij de afdeling voor globale samenwerkingen en bedrijfsontwikkeling leidt.
Alphabet heeft na Musk het grootste aandelenbelang in SpaceX.
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