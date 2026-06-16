SpaceX koopt AI-start-up Cursor voor 60 miljard dollar

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - SpaceX koopt in een aandelendeal van 60 miljard dollar het bedrijf Cursor, dat actief is met de ontwikkeling van AI-hulpmiddelen voor programmeren. In april werd al bekend dat SpaceX die start-up wilde overnemen. Het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk ging afgelopen vrijdag naar de beurs in New York.

In een melding bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC maakte SpaceX de formele overname bekend. De deal moet in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond.

SpaceX haalde bij de beursgang op de technologiebeurs Nasdaq 75 miljard dollar op. Het was de grootste beursgang ooit.