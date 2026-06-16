ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

SpaceX koopt AI-start-up Cursor voor 60 miljard dollar

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 13:25
anp160626119 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - SpaceX koopt in een aandelendeal van 60 miljard dollar het bedrijf Cursor, dat actief is met de ontwikkeling van AI-hulpmiddelen voor programmeren. In april werd al bekend dat SpaceX die start-up wilde overnemen. Het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk ging afgelopen vrijdag naar de beurs in New York.
In een melding bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC maakte SpaceX de formele overname bekend. De deal moet in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond.
SpaceX haalde bij de beursgang op de technologiebeurs Nasdaq 75 miljard dollar op. Het was de grootste beursgang ooit.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Van de ménage à trois Van Dis, Ellen Jens en Wim T. Schippers leeft nu alleen Adriaan nog

ANP-545084855

Fajah Lourens onherkenbaar: "Ik kan mijn gezicht bijna niet meer bewegen van de botox"

anp150626179 1

19-jarige verdachte die groep fietsers schepte in Zeeland dinsdag voorgeleid

189912345_m

Handbagage en rolkoffer worden weer gratis.

177219224_m

Onbekend nummer? Met deze slimme trucs weet je binnen seconden wie er belt

203846877_m

Polyamorie valt in de praktijk niet mee

Loading