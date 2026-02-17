Duitse skibond woedend om afbreken teamwedstrijd schansspringen

PREDAZZO (ANP/DPA) - De Duitse skibond is woedend over het afbreken van de derde en laatste ronde van het schansspringen voor landenteams op de Winterspelen van Milaan en Cortina. De organisatie besloot maandagavond de wedstrijd na enkele vertragingen af te breken door hevige sneeuwval. Er moesten toen nog drie skispringers van de schans. Het resultaat van de eerste twee ronden bepaalde de einduitslag.

"Ik ben echt boos, want niemand begrijpt het", reageerde technisch directeur Horst Hüttel. Duitsland, met de skispringers Philipp Raimund en Andreas Wellinger, miste op 17 centimeter het brons. "Het is bijzonder onprofessioneel hoe dit is afgehandeld. Alle weerapps gaven aan dat het sneeuwfront na een kwartier zou verdwijnen en dat gebeurde ook. Het was eerlijk geweest de hele groep opnieuw te laten springen."

Raimund had een geweldige laatste sprong, maar die telde dus niet mee in de uitslag, zei Hüttel. "We voelen ons bedrogen, omdat iets wat je hebt gepresteerd wordt afgenomen."

Verdediging

Wedstrijdleider Sandro Pertile van de internationale skifederatie FIS verdedigde de beslissing om de wedstrijd af te gelasten. "Achteraf is het makkelijk om te zeggen dat we hadden moeten wachten. Maar we moesten een beslissing nemen", zei hij. "We weten allemaal dat we beperkte zendtijd op televisie hebben."

Oostenrijk won het goud in de teamwedstrijd met Jan Hörl en Stephan Embacher, Polen won het zilver en Noorwegen brons.