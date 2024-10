Speciale acties kunnen omzetverlies McDonald's niet voorkomen

CHICAGO (ANP/RTR) - McDonald's blijft last houden van consumenten wereldwijd die zuiniger aan zijn gaan doen. De fastfoodketen verdiende het afgelopen kwartaal 1,5 procent minder dan een jaar eerder, wat het slechtste resultaat is sinds het begin van de coronacrisis. Over de hele wereld zoeken consumenten naar alternatieven voor de afgelopen jaren snel in prijs gestegen Big Macs, frietjes en andere snacks.

In de Verenigde Staten krabbelden de verkopen wel weer wat op na de daling van een kwartaal eerder, geholpen door een speciaal 5 dollarmenu om gasten ervan te overtuigen dat de keten voor hen nog steeds een betaalbare optie is. De deal wordt verlengd tot in december en topman Chris Kempczinski zegt dat de focus blijft liggen op betaalbaarheid, nu consumenten prijsbewust blijven kijken naar hun eten.