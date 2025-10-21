ECONOMIE
Speelgoedmaker Mattel heeft last van uitgestelde bestellingen

Economie
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 22:50
anp211025214 1
EL SEGUNDO (ANP/BLOOMBERG) - Speelgoedmaker Mattel heeft het afgelopen kwartaal last gehad van Amerikaanse winkeliers die bestellingen uitstelden door onzekerheid over het tariefbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De omzet van de maker van Barbie-poppen daalde in het derde kwartaal met 6 procent tot 1,7 miljard dollar, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.
De wereldwijde speelgoedindustrie haalt de meeste producten uit China, dat een belangrijk doelwit is van Trumps tariefverhogingen. Amerikaanse retailers hebben bestellingen voor het komende feestseizoen uitgesteld naar het vierde kwartaal, zei topman Ynon Kreiz in een interview.
De vraag van consumenten bleef volgens de topman wel op peil. Consumenten kochten meer producten vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en betaalden hogere prijzen per stuk. Mattel maakt ook Hot Wheels-auto's en Fisher-Price-speelgoed.
De nettowinst nam met 94 miljoen dollar af tot 278 miljoen dollar. Het bedrijf houdt wel vast aan de vooruitzichten voor dit jaar.
