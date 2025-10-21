Ierse politie botst met betogers bij hotel met asielzoekers

DUBLIN (ANP) - In Ierland zijn ongeregeldheden uitgebroken na berichten dat een kind seksueel was misbruikt. Een grote menigte verzamelde zich bij een hotel in Saggart waar asielzoekers worden opgevangen. Omroep RTÉ meldt dat een politiebus in brand is gestoken en dat met vuurwerk wordt gegooid naar de politie. Er klinken leuzen als "zet ze uit".

Er is volgens de krant The Irish Times een duizendtal betogers op de been in Saggart, dat in de buurt van Dublin ligt. RTÉ gaat uit van ongeveer 2000 demonstranten. De oproerpolitie probeert mensen weg te houden bij de ingang van het hotel. Agenten zouden pepperspray of traangas gebruiken en een waterkanon inzetten, betogers gooien naast vuurwerk ook met stenen en flessen.

Minister van Justitie Jim O'Callaghan reageerde verontwaardigd op de onlusten. Hij zei volgens RTÉ dat aanvallen op de politie niet worden getolereerd. "Vreedzaam protest is een hoeksteen van onze democratie. Geweld niet. Er is geen excuus voor de taferelen die we vanavond hebben gezien."

In de omgeving van het hotel zou een 10-jarig meisje seksueel zijn misbruikt. The Irish Times schrijft dat de verdachte een asielzoeker is die het land moest verlaten nadat zijn asielaanvraag was afgewezen. De Ierse premier Micheál Martin noemde de gebeurtenissen eerder "ernstig en zeer, zeer zorgwekkend".