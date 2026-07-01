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Sportmerk Nike daalt op terughoudend Wall Street na resultaten

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 15:50
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NEW YORK (ANP) - Nike stond woensdag bij de dalers op de beurzen in New York. De sportkledingfabrikant boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. De verkopen op de belangrijke Chinese markt bleven echter onder druk staan en daalden met 12 procent. Het Amerikaanse sportmerk kampt al tijden met scherpe concurrentie van andere sneakermerken en het herstelplan van topman Elliott Hill om de groei te versnellen verloopt moeizaam. Het aandeel zakte 1,9 procent.
De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig na de sterke koerswinsten in het afgelopen kwartaal. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 52.043 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,6 procent tot 7451 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 26.016 punten.
Over het tweede kwartaal wisten de drie hoofdgraadmeters de sterkste winsten in jaren neer te zetten, onder meer dankzij de opmars van chipbedrijven.
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