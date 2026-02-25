Sportwagenfabrikant Aston Martin schrapt honderden banen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Britse sportwagenfabrikant Aston Martin schrapt tot 20 procent van zijn personeelsbestand. Het bedrijf, met ongeveer 3000 werknemers, had het afgelopen jaar last van de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump en China.

Met de banenreductie verwacht Aston Martin, dat woensdag met jaarresultaten kwam, ongeveer 40 miljoen pond te besparen (zo'n 45,9 miljoen euro). Topman Adrian Hallmark noemde 2025 in een toelichting "een van de meest turbulente jaren van de afgelopen tijd" voor de luxe-automarkt. De vraag naar dit soort auto's werd volgens hem beïnvloed door toenemende geopolitieke onzekerheden en de importheffingen van de Verenigde Staten en China.

Tijdens de vorige banenreductie een jaar geleden schrapte Aston Martin 5 procent van het personeelsbestand, ongeveer 170 banen. Daarmee wilde de autofabrikant een einde maken aan de jarenlange reeks van tegenvallende resultaten.

Aston Martin is onder meer bekend om zijn sportauto's uit de James Bond-films.