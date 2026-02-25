ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amsterdam stuurt crackgebruikers terug naar land van herkomst

Samenleving
door Redactie
woensdag, 25 februari 2026 om 11:00
bijgewerkt om woensdag, 25 februari 2026 om 11:41
ANP-550897887
Het repatriëren van (verslaafde) daklozen al dan niet met psychische problematiek neemt sinds vijf jaar toe. De Regenboog Groep en welzijnsorganisatie Per Mens hebben vorig jaar in totaal 532 mensen, van wie een deel crackverslaafden, naar voornamelijk Oostbloklanden gerepatrieerd. Burgemeester Halsema wil dit middel vaker inzetten, schrijft Het Parool.
Crackgebruik en de overlast ervan in Amsterdam nemen de laatste jaren zienderogen toe. Burgemeester Femke Halsema kondigde vorige week aan dat zij wil onderzoeken of buitenlandse dakloze crackgebruikers vaker kunnen worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Zij zei bij AT5 dat repatriëring mogelijk op grotere schaal moet worden ingezet om de overlast van crackgebruikers terug te dringen.
De Regenboog Groep, een van de organisaties die zich bezighoudt met repatriëring van daklozen en crackverslaafden, houdt de cijfers nauwgezet bij. Vorig jaar heeft de organisatie in totaal 313 daklozen - voornamelijk mannen tussen de 30 en 50 jaar - gerepatrieerd. Polen en Roemenië staan daarbij op respectievelijk plek 1 en plek 2.
Bron: Het Parool

Lees ook

Steeds meer junks nemen crack en blijven buiten beeld van zorgSteeds meer junks nemen crack en blijven buiten beeld van zorg
Koen Kardashian was verslaafd aan crack: "Ik raakte psychotisch soms"Koen Kardashian was verslaafd aan crack: "Ik raakte psychotisch soms"
'Alcohol is gif, punt. Qua schade voor onze gezondheid staat alcohol op nummer drie, achter tabak en crack'.'Alcohol is gif, punt. Qua schade voor onze gezondheid staat alcohol op nummer drie, achter tabak en crack'.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-550596251

VS gebruikte mysterieus sonisch wapen in Venezuela: “We begonnen allemaal uit onze neus te bloeden, sommigen braakten bloed”

145101199_m

Hoe kom je van Google, PayPal en WhatsApp af?

ANP-447732593

Alcohol verandert enorm de manier waarop je hersenen communiceren

ANP-546526096

Steeds meer mensen hebben een bril nodig: dit is vermoedelijk de reden

anp240226104 1

Moddergooien BBB gaat door: "Keijzer sprak met Markuszower, vertrouwen is geknakt"

anp240226151 1

BBB levert: Aantal mensen met oogletsel door vuurwerk nog verder toegenomen

Loading