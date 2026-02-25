Meer bezoekers naar outlets moederbedrijf Batavia Stad Lelystad

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse VIA Outlets ontving vorig jaar meer bezoekers bij zijn elf kledingoutlets, verdeeld over negen Europese landen. Dat is volgens het bedrijf achter Batavia Stad Fashion Outlet in Lelystad onder andere te danken aan toeristen die op hun vakantie relatief goedkoop merkkleding willen inslaan.

Vorig jaar steeg het bezoekersaantal met 2,5 procent tot 33 miljoen naar de Europese outlets in onder meer Nederland, Tsjechië, Duitsland en Noorwegen.

VIA Outlets breidt de kledingoutlets in Portugal en Zwitserland flink uit. De outlet in Porto werd afgelopen november vergroot met 6500 vierkante meter tot 31.000 vierkante meter, waardoor er 31 winkels de deuren konden openen. In Lissabon en het Zwitserse Landquart worden in de eerste helft van dit jaar verbouwingen afgerond.

Twee belangrijke uitbreidingsprojecten

"In 2025 gaven wij prioriteit aan twee belangrijke uitbreidingsprojecten in Portugal en Zwitserland, terwijl wij tegelijkertijd alle centra versterkten met de komst van nieuwe premiummerken", stelt topman van VIA Outlets Otto Ambagtsheer.

Er komen ook nieuwe locaties bij. Dit jaar rondde het Nederlandse bedrijf al overnames af van outlets in Italië en Spanje. VIA Outlets beschikt nu over dertien outlets verdeeld over tien landen, waarin meer dan 1430 winkels zijn gehuisvest.

De omzet van de merken gevestigd in de verschillende outlets van VIA Outlets steeg vorig jaar met bijna 5 procent tot 1,5 miljard euro. De merkenomzet is een graadmeter van hoe het gaat met de outlets, laat een woordvoerder weten. Het is niet de omzet van VIA Outlets, dat eigendom is van de Nederlandse pensioenuitvoerder APG, zelf. Hoeveel geld het bedrijf hier zelf aan overhoudt, is niet naar buiten gebracht.