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Sportwagenmaker Porsche snijdt verder in kosten

Economie
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 12:08
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STUTTGART (ANP) - Sportautofabrikant Porsche is bezig de gesprekken af te ronden over extra kostenbesparingen, nu het bedrijf uit Stuttgart zich voorbereidt op een periode met een lagere productie. Het concern verwacht voor de zomervakantie in juli een akkoord te bereiken met werknemersvertegenwoordigers over de bezuinigingen, zei topman Michael Leiters tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Porsche begon vorig jaar al met gesprekken over extra besparingen, terwijl het bedrijf worstelt met Amerikaanse importheffingen, een verslechterende vraag in China en toenemende concurrentie in Europa.
Leiters beloofde de financiële prestaties van Porsche te verbeteren nadat het aandeel vorig jaar uit de Duitse beursindex DAX viel. De nieuwe maatregelen komen bovenop eerdere plannen om tegen 2029 ongeveer 3900 banen te schrappen.
Minder auto's bouwen
De bezuinigingen zullen ook de productie raken. Porsche is van plan minder auto's te bouwen dan de ongeveer 280.000 voertuigen die het vorig jaar verkocht, zei Leiters in het interview met de Duitse krant. "Porsche moet geld kunnen verdienen, ook met minder auto's", aldus de topman. Om dat te bereiken wil hij de samenwerking met zustermerk Audi verder uitbouwen.
Porsche, ooit een belangrijke winstmotor voor moederbedrijf VW, wordt hard geraakt door veranderende automarkten. De verkopen daalden vorig jaar het sterkst sinds 2009 en het bedrijf moest zijn verwachtingen vier keer naar beneden bijstellen.
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