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Mensenrechtenchef VN bezorgd over Europese terugkeerregels

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 12:10
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GENÈVE (ANP) - De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties heeft bezorgd gereageerd op de strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers waar het Europees Parlement afgelopen week mee heeft ingestemd. Hoge commissaris voor de Mensenrechten Volker Türk zegt te betreuren dat het voorstel is aangenomen en wil dat de EU en de lidstaten zorgen dat internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen worden nageleefd.
Het moet met de nieuwe regels onder meer mogelijk worden terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers wachten op terugkeer naar hun thuisland. Türk reageert daar kritisch op. "EU-lidstaten kunnen hun mensenrechtenverplichtingen in deze context niet simpelweg afschuiven op derde landen", stelt de Oostenrijkse jurist. "Het vasthouden en uitzetten van kwetsbare mensen, waaronder kinderen, naar andere landen is een uiterst gevoelige uitoefening van overheidsmacht en brengt een groot risico op mensenrechtenschendingen met zich mee."
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