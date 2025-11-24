ECONOMIE
Staalbedrijf FNsteel uit Alblasserdam komt in Duitse handen

door anp
maandag, 24 november 2025 om 12:27
ALBLASSERDAM (ANP) - Staalbedrijf FNsteel uit Alblasserdam wordt overgenomen door het Duitse Saarstahl. FNsteel is producent van staal om bijvoorbeeld moeren, bouten en kogellagers van te maken en is een belangrijke leverancier aan de auto-industrie en de bouwsector. De partijen maakten geen overnamesom bekend. De overname moet nog voor het einde van dit jaar worden afgerond, afhankelijk van goedkeuring van toezichthouders.
Saarstahl, gevestigd in Völklingen in de deelstaat Saarland, wil met de overname zijn marktpositie in dat segment versterken. Volgens het bedrijf beschikt FNsteel over zeer hoogwaardige productiefaciliteiten en uitstekende kwaliteitsproducten. Saarstahl zegt ook dat de overname voor nieuwe groeimogelijkheden zorgt.
Topman Matthijs van der Schoot van FNsteel zegt dat het bedrijf goed is voor een jaaromzet tussen de 80 miljoen en 100 miljoen euro. Er loopt nog een reorganisatie, waardoor het personeelsbestand begin volgend jaar ongeveer 140 werknemers zal bedragen.
