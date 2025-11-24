Raad van Europa: bij vrede ook oog voor mensenrechten Oekraïne

STRAATSBURG (ANP) - Een "alomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede" in Oekraïne kan "alleen worden bereikt als deze verankerd is in het internationale mensenrechtenkader", stelt commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa Michael O'Flaherty maandag. Hij begrijpt dat de prioriteit weliswaar ligt bij een staakt-het-vuren in Oekraïne en het geven van humanitaire hulp, maar toch moet hier nu de basis voor worden gelegd.

"De ambitie moet zijn om een toekomst veilig te stellen die de mensenrechten en de waardigheid van het Oekraïense volk volledig respecteert", aldus O'Flaherty in een verklaring.

Een onderdeel daarvan moeten herstelbetalingen zijn "voor alle slachtoffers van de Russische agressie sinds 2014", die volgens hem "essentieel zijn om het lijden van de slachtoffers te verlichten en vrede en stabiliteit in de toekomst te waarborgen". Ook moeten de "daders van grove mensenrechtenschendingen" ter verantwoording worden geroepen, schrijft de mensenrechtencommissaris.